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ОВДП не є фінансовою пірамідою - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає безпідставними будь-які порівняння поточної боргової політики з випуску ОВДП із фінансовою пірамідою.
Дивися повний текст ОВДП не є фінансовою пірамідою - Маркарова
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Додано: Пон 02 бер, 2020 16:51
а що ж воно таке, як не піраміда
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