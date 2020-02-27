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ОВДП не є фінансовою
пірамідою - Маркарова

ОВДП не є фінансовою пірамідою - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:50

ОВДП не є фінансовою пірамідою - Маркарова

Пропонуємо до обговорення:
Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає безпідставними будь-які порівняння поточної боргової політики з випуску ОВДП із фінансовою пірамідою.

Дивися повний текст ОВДП не є фінансовою пірамідою - Маркарова.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 16:51

а що ж воно таке, як не піраміда
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