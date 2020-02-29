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"Укрзалізниця" підняла ціни на квитки з 1 березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 17:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті комапнії.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" підняла ціни на квитки з 1 березня
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Додано: Пон 02 бер, 2020 17:17
качество вниз - цена вверх...
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Додано: Пон 02 бер, 2020 18:08
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Додано: Пон 02 бер, 2020 18:34
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