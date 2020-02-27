RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лідери в будівництві
житла в Україні

Лідери в будівництві житла в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 17:20

Лідери в будівництві житла в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Лідери в будівництві житла в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93791
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 17:20

выдумали фейк, сослались на него, и еще раз сослались на ссылку - и вуаля, в Голосеевской районе 75%.
alex77
 
Повідомлень: 163
З нами з: 05.03.07
Подякував: 34 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явився вертоліт для транспортування...
R2 » Суб 29 лют, 2020 22:48
4 283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 13:46
censerus
В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 27 лют, 2020 10:28
41 2145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 11:31
_hunter
Соцдопомогу в Україні досі розраховують на софті,... 1, 2
R2 » П'ят 28 лют, 2020 13:48
17 814
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 23:34
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.