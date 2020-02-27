Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Лідери в будівництві житла в Україні.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 17:20
Лідери в будівництві житла в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лідери в будівництві житла в Україні.
Додано: Пон 02 бер, 2020 17:20
выдумали фейк, сослались на него, и еще раз сослались на ссылку - и вуаля, в Голосеевской районе 75%.
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