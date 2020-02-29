Запуск іпотечного кредитування – один із механізмів вирішення питання трудової міграції населення як внутрішньої, так і зовнішньої.
Дивися повний текст Іпотека може зупинити відтік кадрів з України.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 18:02
Іпотека може зупинити відтік кадрів з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іпотека може зупинити відтік кадрів з України.
Додано: Пон 02 бер, 2020 18:03
Нафига строительным компаниям для привязки батраков ипотека ? Хотите посадить батрака на кукан - дайте квартиру в своих домах в рассрочку.
Додано: Пон 02 бер, 2020 18:20
Отток кадров может остановить только приток инвесторов. А цивилизованный инвестор не придет в страну, где коррупция и беспредел возведены в ранг национальной традиции, а не гнусного явления. У парламента есть все законные полномочия сломать шею коррупционному дракону и принять законы для супер-благоприятного инвестклимата. Но, для этого, нужно, чтобы депутаты не были "на работе" у олигархических кругов. А это - уже из области фантастики.
Додано: Пон 02 бер, 2020 18:26
Понятно, что ипотека не откроет людям возможность больше зарабатывать. Ее с чего-то нужно платить. И те, кто здесь не можут себя реализовать поедут туда делать несложную работу за немного другие деньги.
Но вот закрепить человека(даже скорее его семью) можно. Якорит она хорошо. Но как бы я плохо не относился к ипотеки - это куда лучше пожизненной аренды
Додано: Пон 02 бер, 2020 18:36
Re: Іпотека може зупинити відтік кадрів з України
Если начнёт работать ипотека, купить жильё будет ещё сложнее, чем сейчас. В Европе ставка по ипотеке 2%, стоймость квадрата жилья 5000 евро. Живут в смарт квартирах на 5-10 квадратов, где спальня-кухня-душ это одна комната.
Если сейчас человек не может себе купить квартиру за 20 000 долларов, то разве сможет он себе позволить купить ту же квартиру за 100 000 + 2% годовых на 30 лет? Как по мне, шило на мыло
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