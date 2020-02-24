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Зарплату керівництва органів
державної влади пропонують...

Зарплату керівництва органів державної влади пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 18:08

Зарплату керівництва органів державної влади пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
У ВР зареєстрували законопроект.

Дивися повний текст Зарплату керівництва органів державної влади пропонують обмежити (законопроект).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 18:08

к сожалению это только законопроект, а было бы неплохо, если бы его приняли.
Амвросий
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