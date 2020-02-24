У ВР зареєстрували законопроект.
Дивися повний текст Зарплату керівництва органів державної влади пропонують обмежити (законопроект).
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Додано: Пон 02 бер, 2020 18:08
Зарплату керівництва органів державної влади пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплату керівництва органів державної влади пропонують обмежити (законопроект).
Додано: Пон 02 бер, 2020 18:08
к сожалению это только законопроект, а было бы неплохо, если бы его приняли.
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