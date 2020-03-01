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Укравтодор візьме кредитів на
19,3 млрд грн під державні...

Укравтодор візьме кредитів на 19,3 млрд грн під державні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 18:40

Укравтодор візьме кредитів на 19,3 млрд грн під державні...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує виділити Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодору) 19,3 мільярда гривень кредитних гарантій. Під ці гарантії Укравтодор зможе взяти дешевші кредити.

Дивися повний текст Укравтодор візьме кредитів на 19,3 млрд грн під державні гарантії — уряд.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 18:40

Эта информация приподносится,как достижение автодора или констатация факта?
sena_2008atp
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