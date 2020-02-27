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Через SIM-карту до онлайн-банку: в Україні почастішали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 бер, 2020 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Шахрай оформив кредит на більш як дванадцять тисяч гривень на мешканку Тернополя. Потерпіла зрозуміла про це не відразу, а тільки через кілька днів.
Дивися повний текст Через SIM-карту до онлайн-банку: в Україні почастішали випадки нового виду кібершахрайства
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Додано: Пон 02 бер, 2020 19:13
А как же он узнал номер и пароль карты?
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