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Через SIM-карту до онлайн-банку:
в Україні почастішали...

Через SIM-карту до онлайн-банку: в Україні почастішали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:13

Через SIM-карту до онлайн-банку: в Україні почастішали...

Пропонуємо до обговорення:
Шахрай оформив кредит на більш як дванадцять тисяч гривень на мешканку Тернополя. Потерпіла зрозуміла про це не відразу, а тільки через кілька днів.

Дивися повний текст Через SIM-карту до онлайн-банку: в Україні почастішали випадки нового виду кібершахрайства.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:13

А как же он узнал номер и пароль карты?
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