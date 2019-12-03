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Професійний етикет у
МФО: міф чи реальність

Професійний етикет у МФО: міф чи реальність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:25

Професійний етикет у МФО: міф чи реальність

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Finance.ua писав про те, що понад 20 найбільших мікрофінансових організацій (МФО) України підписали кодекс професійної етики, розроблений Членами Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній.

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R2
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