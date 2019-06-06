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На Житомирському бронетанковому
заводі контррозвідники...

На Житомирському бронетанковому заводі контррозвідники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:52

На Житомирському бронетанковому заводі контррозвідники...

Пропонуємо до обговорення:
Контррозвідники Служби безпеки України викрили посадових осіб державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на зловживаннях з державними коштами при закупівлі запчастин сумнівної якості.

Дивися повний текст На Житомирському бронетанковому заводі контррозвідники викрили \"схему\".
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:52

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