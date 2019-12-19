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Техогляд автомобілів
збираються повернути

Техогляд автомобілів збираються повернути
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 19:54

Техогляд автомобілів збираються повернути

Пропонуємо до обговорення:
Про це "повідомляє":https://mtu.gov.ua/news/31620.html пресслужба.

Дивися повний текст Техогляд автомобілів збираються повернути.
R2
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У мну прям когнитивный диссонанс какой-то: кого осматривать будут? Водителя или все таки машину??? Если машину, тогда - причем тут водитель? У машины есть собственник, вот он и должен нести ответственность за её состояние, а водитель - он может посторонним человеком оказаться.
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