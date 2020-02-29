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Індексації пенсій бути:
Мінсоцполітики анонсувало...

Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 20:54

Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало...

Пропонуємо до обговорення:
Українським пенсіонерам перерахують пенсії, а також представлять нову стратегію зростання пенсійних виплат.

Дивися повний текст Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало зростання виплат (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 20:54

Це справді КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ! Слава великому Презеденту!
augur
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 20:58

Re: Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало...

«В соответствии с законом, в течение года мы принимаем решение, и нет четкого периода, когда оно должно быть принято, с какого момента, с какой даты должна происходить индексация. Это решение сейчас еще в состоянии разработки», – сказал премьер.
Индексация должна проводиться ежегодно, но ее сроки определяет правительство. То есть, именно оно решает, когда назначить перерасчет – в марте, мае либо в июле.
https://akzent.zp.ua/indeksatsiya-pensi ... -prichiny/

После «серии» напоминаний о необходимости индексировать пенсии в марте, как было при прошлом правительстве, в Кабмине решили «сместить» эту ежегодную меру на сентябрь. Об этом в Facebook написала министр социальной политики Юлия Соколовская.
https://real-vin.com/indeksaciju-pensij ... a-sentjabr
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