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Індексації пенсій бути:
Мінсоцполітики анонсувало...

Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 15:36

В ст 42 Закона нет четкой даты индексации, потому что ест Закон Украины "Об индексации доходов..." ( в том числе и пенсий), в котором четко говорится, когда осуществляется индесация.
Согласно ст. 4 Закона Украины "Об индексации доходов..." (в том числе и пенсий), индексация осуществляется с первого числа месяца, наступающего за месяцем, в котором опубликован индекс цен. В феврале уже известны данные для индексации пенсии, поэтому согласно абзацам 1 и 2 ч. 2 ст. 42 Закону Украины "Об ощеобязательном государственном песионном страховании" пенсия должна быть автоматически проиндексирована с 1 марта 2020 года. Согласно абзацам 3 и 4 ч. 2 ст. 42 ЗУ Решение Кабинета Министров Украины необходимо ПФУ, если есть средства в Пенсионном фонде увеличить пенсию выше 50% роста зарплаты и 50% роста потребительских цен, т. е. выше минимальных условий перерасчета (индексации) пенсий (абз. 1и 2 ч2 ст 42 ЗУ). Где юристы и профессионалы по данному вопросу, которые это объяснят дилетанту премьер-министру Гончаруку? Почему молчит по этому поводу оппозиция? Почему журналисты не обратятся к юристам, чтобы те обнародовали правильную трактовку ст. 42 Закона Украины?
weto4ka_l
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:54

Ну же бессовестные. Конечно мы поддержим их на ближайших выборах.
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