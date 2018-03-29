RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Айтішникам полегшать податкове
навантаження, але...

Айтішникам полегшать податкове навантаження, але...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 08:06

Айтішникам полегшать податкове навантаження, але...

Пропонуємо до обговорення:
Айтішникам зроблять істотні податкові поблажки.

Дивися повний текст Айтішникам полегшать податкове навантаження, але заборонять зовнішньоекономічну діяльність.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93792
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Влада обіцяє зменшити навантаження на фонд оплати праці
R2 » Чет 29 сер, 2019 10:55
3 229
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 15:46
victor_logatskiy
Боргове навантаження на Україну не падає, а зростає -...
R2 » Нед 21 лип, 2019 20:24
9 834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 10:02
Tabak
Ryanair хоче дати роботу айтішникам в Україні
R2 » Чет 29 бер, 2018 08:30
2 703
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 09:18
Polly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82106)
03.03.2020 08:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.