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Айтішникам полегшать податкове
навантаження, але...

Айтішникам полегшать податкове навантаження, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:03

а где поблажки? чет фигня какая-то ))) или поблажка в том что будет только 1 ЕСВ?
ottofonshtirlits
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:27

Re: Айтішникам полегшать податкове навантаження, але...

  ottofonshtirlits написав:поблажка в том что будет только 1 ЕСВ?

Бачите, самі все розумієте ;)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:34

О, спасибо дорогая держава! Чуть меньше грабежа чем планировали!
sufilak
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 20:19

  tyler_durden_dream написав:Пора валить )

Ради этого тупого поста не поленился зарегистрироваться?
Зелене болото
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 21:17

Чтобы корова давала больше молока, её нужно меньше кормить(не пускать PayPal) и больше доить(повышать налоги). :evil:
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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