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Айтішникам полегшать податкове навантаження, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 16:03
а где поблажки? чет фигня какая-то ))) или поблажка в том что будет только 1 ЕСВ?
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ottofonshtirlits
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Додано: Сер 04 бер, 2020 16:27
ottofonshtirlits написав:
поблажка в том что будет только 1 ЕСВ?
Бачите, самі все розумієте
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chipmunk
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Додано: Чет 05 бер, 2020 12:34
О, спасибо дорогая держава! Чуть меньше грабежа чем планировали!
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sufilak
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Додано: Суб 07 бер, 2020 20:19
tyler_durden_dream написав:
Пора валить )
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Зелене болото
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sergnemo68
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Додано: Суб 07 бер, 2020 21:17
Чтобы корова давала больше молока, её нужно меньше кормить(не пускать PayPal
) и больше доить(повышать налоги
).
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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