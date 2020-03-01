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Основні тенденції міграції
українців в Польщу в 2020...

Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:04

Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Про це говорять дані соціологічного дослідження.

Дивися повний текст Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:50

Все хотят работать на хорошей работе, это естественно, вот только хорошей работы на всех поляков не хватает, поэтому довольствуемся тем, что есть.
Не хочу писать про возможности в родной стране, потому что их просто нет, но тем не менее поучать профессию всё же нужно, квалифицированный человек в любой стране нужен, ну кроме нашей конечно.
erodimon2016
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