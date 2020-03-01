Про це говорять дані соціологічного дослідження.
Дивися повний текст Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020 року (інфографіка).
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Додано: Вів 03 бер, 2020 09:04
Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020...
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Дивися повний текст Основні тенденції міграції українців в Польщу в 2020 року (інфографіка).
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:50
Все хотят работать на хорошей работе, это естественно, вот только хорошей работы на всех поляков не хватает, поэтому довольствуемся тем, что есть.
Не хочу писать про возможности в родной стране, потому что их просто нет, но тем не менее поучать профессию всё же нужно, квалифицированный человек в любой стране нужен, ну кроме нашей конечно.
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