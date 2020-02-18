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Китай відклав масове впровадження безпілотних автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:46
Пропонуємо до обговорення:
До кінця нинішнього року більше половини нових автомобілів, що продаються в Китаї, повинні були оснащуватися автопілотами третього рівня автономності за класифікацією SAE
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