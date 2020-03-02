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Huawei анонсувала власну альтернативу пошуку Google (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Слідом за анонсом глобальної версії свого віртуального асистента Huawei анонсувала ще одну альтернативу сервісів Google власної розробки. На цей раз мова про пошукову систему, розробленої компанією для фірмових Android-смартфонів - незабаром після старту тестування новий пошуковик став доступний для вільного скачування.
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