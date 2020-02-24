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Вчені придумали, як зробити екрани в смартфонах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Вчені придумали, як зробити екрани в смартфонах, телевізорах та інших пристроях довговічніше. У цьому допоможуть світлодіоди нового типу.
Дивися повний текст Вчені придумали, як зробити екрани в смартфонах довговічнішими
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