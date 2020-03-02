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Renault представив електричний
автомобіль-трансформер (фото)

Renault представив електричний автомобіль-трансформер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:50

Renault представив електричний автомобіль-трансформер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Renault представила новий концепт під назвою Morphoz. Прототип електричного кросовера побудований на платформі CMF-EV, яка призначається виключно для екологічно чистих автомобілів.

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