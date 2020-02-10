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"Нафтогаз" відповів на претензії
Антимонопольного комітету

"Нафтогаз" відповів на претензії Антимонопольного комітету
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:55

"Нафтогаз" відповів на претензії Антимонопольного комітету

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" лише виконує норми постанови Кабінету міністрів щодо цін на газ для населення.

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