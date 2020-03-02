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Укрзалізниця: рентабельність приміських перевезень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 10:04
Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці повідомили, що приміські залізничні перевезення для компаній збиткові на 900%: на кожну гривню отриманого доходу припадає 9 гривень витрат.
Дивися повний текст Укрзалізниця: рентабельність приміських перевезень складає мінус 900%
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