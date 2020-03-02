RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця: рентабельність
приміських перевезень...

Укрзалізниця: рентабельність приміських перевезень...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 10:05

Укрзалізниця: рентабельність приміських перевезень...

Пропонуємо до обговорення:
В Укрзалізниці повідомили, що приміські залізничні перевезення для компаній збиткові на 900%: на кожну гривню отриманого доходу припадає 9 гривень витрат.

Дивися повний текст Укрзалізниця: рентабельність приміських перевезень складає мінус 900%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93800
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця: рентабельність приміських перевезень...
R2 » Вів 03 бер, 2020 10:04
0 15
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 10:04
R2
"Укрзалізниця" підняла ціни на квитки з 1 березня
R2 » Пон 02 бер, 2020 17:17
4 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 23:12
Igorten
«Укрзалізниця» встановила зарядні станції для...
R2 » Сер 26 лют, 2020 04:47
2 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 11:40
kostyanych1984

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.