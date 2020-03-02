У столичному TAO Event Hall відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері - *FinAwards 2020*.
Дивися повний текст Найкращий інтернет-банк України за версією FinAwards 2020.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 10:55
Найкращий інтернет-банк України за версією FinAwards 2020
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Дивися повний текст Найкращий інтернет-банк України за версією FinAwards 2020.
Додано: Вів 03 бер, 2020 10:55
Это рейтинг худших клиент-банков, у первых двух вечные проблемы с браузерами после отказа последних от джавы, ну а большего гауна чем привтбанковский не существует, куча каких-то непонятных и мало кому нужных функций, зато элементарные хрен найдешь и каждый раз как минное поле то это не работает то то, то совсем все по другому тратьте время на изучение наших очередных рукожопых изменений.
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