ТОВ "Альянс Холдинг", що управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні, сплатила до бюджету штраф близько 80 млн грн за рішенням Антимонопольного комітету (АМКУ).
Дивися повний текст Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 11:56
Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу.
Додано: Вів 03 бер, 2020 11:56
молодцы платить надо всем а такая богатая компания как Shell точно не обеднеет,заграница нам поможет!
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