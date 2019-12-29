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Мережа АЗС Shell сплатила
80 млн грн штрафу

Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 11:56

Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Альянс Холдинг", що управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні, сплатила до бюджету штраф близько 80 млн грн за рішенням Антимонопольного комітету (АМКУ).

Дивися повний текст Мережа АЗС Shell сплатила 80 млн грн штрафу.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 11:56

молодцы платить надо всем а такая богатая компания как Shell точно не обеднеет,заграница нам поможет!
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