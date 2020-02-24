У січні 2020 року українці отримали нарахування за комуналку на 19,4% більші, ніж у грудні 2019 року.
Дивися повний текст У січні комуналка зросла майже на 20% порівняно з 2019 роком (інфографіка).
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Додано: Вів 03 бер, 2020 12:33
У січні комуналка зросла майже на 20% порівняно з 2019...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні комуналка зросла майже на 20% порівняно з 2019 роком (інфографіка).
Додано: Вів 03 бер, 2020 12:33
Наконец-то стали сравнивать с предыдущим месяцем, а не с мифическим 1913 годом.
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