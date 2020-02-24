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У січні комуналка зросла майже
на 20% порівняно з 2019...

У січні комуналка зросла майже на 20% порівняно з 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 12:33

У січні комуналка зросла майже на 20% порівняно з 2019...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2020 року українці отримали нарахування за комуналку на 19,4% більші, ніж у грудні 2019 року.

Дивися повний текст У січні комуналка зросла майже на 20% порівняно з 2019 роком (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 12:33

Наконец-то стали сравнивать с предыдущим месяцем, а не с мифическим 1913 годом.
Gippo
 
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