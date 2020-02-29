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Дивися повний текст Коронавірус і падіння попиту на ОВДП: чого чекати від курсу в березні?.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 13:16
Коронавірус і падіння попиту на ОВДП: чого чекати від...
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Дивися повний текст Коронавірус і падіння попиту на ОВДП: чого чекати від курсу в березні?.
Додано: Вів 03 бер, 2020 13:16
Как вовремя появился коронавирус. Иначе пришлось бы выдумывать что-то более экзотическое, чтобы оправдать свою рукож..ость.
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