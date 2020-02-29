RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коронавірус і падіння попиту
на ОВДП: чого чекати від...

Коронавірус і падіння попиту на ОВДП: чого чекати від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:16

Коронавірус і падіння попиту на ОВДП: чого чекати від...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори шукають захист у більш безпечних активах.

Дивися повний текст Коронавірус і падіння попиту на ОВДП: чого чекати від курсу в березні?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93805
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:16

Как вовремя появился коронавирус. Иначе пришлось бы выдумывать что-то более экзотическое, чтобы оправдать свою рукож..ость.
RomanTik
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8229 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП не є фінансовою пірамідою - Маркарова
R2 » Пон 02 бер, 2020 16:50
3 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 бер, 2020 22:14
NetSerpent
Як відмова нерезидентів від ОВДП вплинула на курс гривні...
R2 » П'ят 28 лют, 2020 21:12
2 334
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 12:22
optyma33
Обвал фондових ринків через коронавірус обійде Україну... 1, 2
R2 » П'ят 28 лют, 2020 20:13
10 629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лют, 2020 21:37
olegpm16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82127)
03.03.2020 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.