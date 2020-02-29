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У лютому Податкова зібрала на 2,5 млрд гривень більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 13:27
Пропонуємо до обговорення:
За оперативними даними Державної податкової служби (ДПС), в лютому поточного року до державного бюджету надійшло 37,1 млрд гривень, що на 2,5 млрд гривень, або 7,1%, більше плану.
Дивися повний текст У лютому Податкова зібрала на 2,5 млрд гривень більше, ніж планувала
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Додано: Вів 03 бер, 2020 13:27
10 млрд грн. поступлений февраля - это аванс налога на прибыль от Нафтогаза (из тех 3 млрд долл Газпромовского штрафа).
Если их отнять, как нестандартное поступление, то огромный провал наблюдается, а не увеличение.
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