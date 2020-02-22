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Прем'єр анонсував підвищення
зарплати медиків до 30%

Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:29

Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:29

На практике же пока что в многих медучреждениях объявили о том, что зарплата будет в размере минимальной
alter
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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