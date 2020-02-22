Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 13:29
Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%
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Дивися повний текст Прем'єр анонсував підвищення зарплати медиків до 30%.
Додано: Вів 03 бер, 2020 13:29
На практике же пока что в многих медучреждениях объявили о том, что зарплата будет в размере минимальной
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