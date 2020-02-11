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Іноземні інвестори почали вкладати менше грошей у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:21
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньої державної позики впав на тлі поширення китайського коронавірусу у світі. У 2019 році приплив інвестицій у ці облігації зумовив зміцнення курсу гривні.
Дивися повний текст Іноземні інвестори почали вкладати менше грошей у державний борг України через коронавірус — Нацбанк
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R2
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Додано: Вів 03 бер, 2020 15:21
Та ладно. Говорили же что на нас не повлияет :)
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Igorten
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Додано: Вів 03 бер, 2020 15:23
о, знайшли цапа-відбувайла для своєї власної недолугості - коронавірус. Задумайтесь краще про настрій інвестора, який купляв гривню для ОВДП при курсі 23.0 і зараз спостерігає 25.0
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Додано: Вів 03 бер, 2020 15:50
Через суттєве зниження дохідності з 16-18 до 9-10% а не коронавірус. :-D
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Всюдиносапхайчик
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