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Іноземні інвестори почали
вкладати менше грошей у...

Іноземні інвестори почали вкладати менше грошей у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:21

Іноземні інвестори почали вкладати менше грошей у...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України повідомили, що попит іноземних інвесторів на облігації внутрішньої державної позики впав на тлі поширення китайського коронавірусу у світі. У 2019 році приплив інвестицій у ці облігації зумовив зміцнення курсу гривні.

Дивися повний текст Іноземні інвестори почали вкладати менше грошей у державний борг України через коронавірус — Нацбанк.
R2
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Та ладно. Говорили же что на нас не повлияет :)
Igorten
 
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о, знайшли цапа-відбувайла для своєї власної недолугості - коронавірус. Задумайтесь краще про настрій інвестора, який купляв гривню для ОВДП при курсі 23.0 і зараз спостерігає 25.0
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:50

Через суттєве зниження дохідності з 16-18 до 9-10% а не коронавірус. :-D
Всюдиносапхайчик
 
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