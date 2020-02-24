У всіх міністерствах, обласних державних адміністраціях, а також у Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях з'явиться посада CDTO.
Дивися повний текст Нові чиновники: Кабмін впроваджує посаду відповідальних за діджиталізацію.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 15:42
Нові чиновники: Кабмін впроваджує посаду відповідальних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові чиновники: Кабмін впроваджує посаду відповідальних за діджиталізацію.
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:42
а я наївний думав, що диджиталізація зменшуватиме кількість чиновників...
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