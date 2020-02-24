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Нові чиновники: Кабмін впроваджує
посаду відповідальних...

Нові чиновники: Кабмін впроваджує посаду відповідальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:42

Нові чиновники: Кабмін впроваджує посаду відповідальних...

Пропонуємо до обговорення:
У всіх міністерствах, обласних державних адміністраціях, а також у Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях з'явиться посада CDTO.

Дивися повний текст Нові чиновники: Кабмін впроваджує посаду відповідальних за діджиталізацію.
R2
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а я наївний думав, що диджиталізація зменшуватиме кількість чиновників...
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:23

Судя по высказываниям премьера и прочих им ответственные за мозг нужны.....
svetoch-10
 
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