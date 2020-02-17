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"Золота віза" за інвестиції
від $100 тисяч: українське...

"Золота віза" за інвестиції від $100 тисяч: українське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:49

"Золота віза" за інвестиції від $100 тисяч: українське...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки отримало право запитувати українське громадянство для іноземців, які інвестували в економіку України від 100 тис. Дол

Дивися повний текст \"Золота віза\" за інвестиції від $100 тисяч: українське громадянство для іноземців.
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