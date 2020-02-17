Додано: Сер 04 бер, 2020 01:33

myshapiton написав: Tabak написав: а вот за 100к билет на "приватизацию земли" - это интересно

совсем не интересно.за штуку можно нанять любого директора.или вы сидеть сами будите?

можно оформить фиктивный брак,что дешевле раз в сто. совсем не интересно.за штуку можно нанять любого директора.или вы сидеть сами будите?можно оформить фиктивный брак,что дешевле раз в сто.

Вы мешаете людям зарабатывать деньги на разведении ЗРАДЫ. Срочно самоудалитесь!



Фиктивный брак - это чудодейственное средство для получения гражданства в любой стране мира. Вы мешаете людям зарабатывать деньги на разведении ЗРАДЫ. Срочно самоудалитесь!Фиктивный брак - это чудодейственное средство для получения гражданства в любой стране мира.

так, а если ярлыки не клеить, а вот конкретно - "по браку" - гражданство в Украине через два года только получите, при этом, я не уверен, но вроде как надо эти два года в Украине и жить?!А ведь, рынок то уже к тому времени и поделен будет, цены устаканятся. Если уж об этом.В Германии, к примеру, по браку, гражданство через 5 лет и надо жить в Германии 5 лет, и мало того, себя обеспечивать - работать, иначе только постоянная виза (которой лишат если переедешь куда-то), это о "чудодейственности метода".Так что, ребята, не фантазируйте!