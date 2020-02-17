Вы мешаете людям зарабатывать деньги на разведении ЗРАДЫ. Срочно самоудалитесь!
Фиктивный брак - это чудодейственное средство для получения гражданства в любой стране мира.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 19:00
Вы мешаете людям зарабатывать деньги на разведении ЗРАДЫ. Срочно самоудалитесь!
Фиктивный брак - это чудодейственное средство для получения гражданства в любой стране мира.
Додано: Сер 04 бер, 2020 01:33
так, а если ярлыки не клеить, а вот конкретно - "по браку" - гражданство в Украине через два года только получите, при этом, я не уверен, но вроде как надо эти два года в Украине и жить?!
А ведь, рынок то уже к тому времени и поделен будет, цены устаканятся. Если уж об этом.
В Германии, к примеру, по браку, гражданство через 5 лет и надо жить в Германии 5 лет, и мало того, себя обеспечивать - работать, иначе только постоянная виза (которой лишат если переедешь куда-то), это о "чудодейственности метода".
Так что, ребята, не фантазируйте!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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