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"Золота віза" за інвестиції
від $100 тисяч: українське...

"Золота віза" за інвестиції від $100 тисяч: українське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:00

  Tabak написав:
а вот за 100к билет на "приватизацию земли" - это интересно

совсем не интересно.за штуку можно нанять любого директора.или вы сидеть сами будите?
можно оформить фиктивный брак,что дешевле раз в сто.

Вы мешаете людям зарабатывать деньги на разведении ЗРАДЫ. Срочно самоудалитесь!

Фиктивный брак - это чудодейственное средство для получения гражданства в любой стране мира.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:54

нужно от 10 млн. долл. иначе очередь желающих будет огромной...
optyma33
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:12

В Молдове 100 тыс. евро, конкуренция однако :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 01:33

  myshapiton написав:
  Tabak написав:
а вот за 100к билет на "приватизацию земли" - это интересно

совсем не интересно.за штуку можно нанять любого директора.или вы сидеть сами будите?
можно оформить фиктивный брак,что дешевле раз в сто.

Вы мешаете людям зарабатывать деньги на разведении ЗРАДЫ. Срочно самоудалитесь!

Фиктивный брак - это чудодейственное средство для получения гражданства в любой стране мира.


так, а если ярлыки не клеить, а вот конкретно - "по браку" - гражданство в Украине через два года только получите, при этом, я не уверен, но вроде как надо эти два года в Украине и жить?!

А ведь, рынок то уже к тому времени и поделен будет, цены устаканятся. Если уж об этом.

В Германии, к примеру, по браку, гражданство через 5 лет и надо жить в Германии 5 лет, и мало того, себя обеспечивать - работать, иначе только постоянная виза (которой лишат если переедешь куда-то), это о "чудодейственности метода".

Так что, ребята, не фантазируйте! :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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