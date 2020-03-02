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Morgan Stanley оновив прогноз
курсу гривні до кінця 2020...

Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:52

Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики також очікують зниження облікової ставки.

Дивися повний текст Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020 року.
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