Аналітики також очікують зниження облікової ставки.
Дивися повний текст Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020 року.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 15:52
Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020...
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Дивися повний текст Morgan Stanley оновив прогноз курсу гривні до кінця 2020 року.
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