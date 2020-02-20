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Переваги нових електронних
лікарняних і коли вони запрацюють

Переваги нових електронних лікарняних і коли вони запрацюють
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 16:58

Переваги нових електронних лікарняних і коли вони запрацюють

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

Дивися повний текст Переваги нових електронних лікарняних і коли вони запрацюють.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 16:58

І що це змінить відносно того що їх можно буде купити, кожен лікарь яки має офіційний доступ всеодно зможе його виписати.
А по друге зайдіть до лікарів поліклініки і порахуйте кількість компютерів які дозволяють запонити форму в веб інтерфейсі, і в столиці не краще.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 17:01

>>програмного забезпечення Пенсійного фонду
І ще він декілька днів тому писав що в пенсійному фонді досі використовують софт радянських часів, дуже цікаво як він інтегрується з веб інтерфейсом.
pogorelets
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