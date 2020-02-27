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Міжбанк: долар
пішов на підвищення

Міжбанк: долар пішов на підвищення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 18:05

Міжбанк: долар пішов на підвищення

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 24,92 / 24,95 UAH / USD. Станом на 11:10 курси долара на Міжбанку виявилися на позначці 24,88 / 24,91 UAH / USD.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 18:05

И это только начало....
saweliy722
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