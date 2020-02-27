У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 24,92 / 24,95 UAH / USD. Станом на 11:10 курси долара на Міжбанку виявилися на позначці 24,88 / 24,91 UAH / USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар пішов на підвищення.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 18:05
Міжбанк: долар пішов на підвищення
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Дивися повний текст Міжбанк: долар пішов на підвищення.
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