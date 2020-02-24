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Профілактика коронавірусу
- податкова дала поради

Профілактика коронавірусу - податкова дала поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:52

Профілактика коронавірусу - податкова дала поради

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці податкової.

Дивися повний текст Профілактика коронавірусу - податкова дала поради.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:52

Пусть лучше даст совет как платить налогов меньше.
p_a_l
 
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