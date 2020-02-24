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Профілактика коронавірусу - податкова дала поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці податкової.
Дивися повний текст Профілактика коронавірусу - податкова дала поради
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Додано: Вів 03 бер, 2020 19:52
Пусть лучше даст совет как платить налогов меньше.
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