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Представлено міжнародну версію
смартфона Oppo Reno3 Pro...

Представлено міжнародну версію смартфона Oppo Reno3 Pro...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:30

Представлено міжнародну версію смартфона Oppo Reno3 Pro...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Oppo розширила лінійку смартфонів Reno3, анонсовану в Китаї в грудні 2019 року. А тепер компанія представила міжнародну версію смартфона Reno3 Pro, яка отримала кілька відмінностей від китайського побратима.

Дивися повний текст Представлено міжнародну версію смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:30

опять ур** устаревшая дырка в экране, и это 2020 год, ужос
75stasstas75
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