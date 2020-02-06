|
|
|
Представлено міжнародну версію смартфона Oppo Reno3 Pro...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 бер, 2020 20:30
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Oppo розширила лінійку смартфонів Reno3, анонсовану в Китаї в грудні 2019 року. А тепер компанія представила міжнародну версію смартфона Reno3 Pro, яка отримала кілька відмінностей від китайського побратима.
Дивися повний текст Представлено міжнародну версію смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93813
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 бер, 2020 20:30
опять ур** устаревшая дырка в экране, и это 2020 год, ужос
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 153
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|