Кабінет міністрів України затвердив план заходів у сфері зайнятості населення, яким передбачено проведення реформи Державної служби зайнятості.
Дивися повний текст В Україні планують реформувати Державну службу зайнятості.
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Додано: Вів 03 бер, 2020 21:41
В Україні планують реформувати Державну службу зайнятості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують реформувати Державну службу зайнятості.
Додано: Вів 03 бер, 2020 21:41
Державна служба зайнятості - це мертвий пацієнт, якого держава лікує, а він без пульсу. Проводять семінари і сидять в офлайні, профанація і імітація роботи. Закрити, а функцію страхування на випадок безробіття перевести на Управління соціального захисту населення з виплатою допомоги у фіксованій сумі з можливістю подання документів через інтернет. Державна служба зайнятості є пережиток савка і відмивання грошей. Ринок праці в Україні давно вже є МІЖНАРОДНИМ!!!!!
Додано: Вів 03 бер, 2020 21:44
Re: В Україні планують реформувати Державну службу зайнятост
Так там пересиживают гастарбайтеры, скоро и их не будет. Можно спокойно закрывать.
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