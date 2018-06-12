RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують реформувати
Державну службу зайнятості

В Україні планують реформувати Державну службу зайнятості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:41

В Україні планують реформувати Державну службу зайнятості

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив план заходів у сфері зайнятості населення, яким передбачено проведення реформи Державної служби зайнятості.

Дивися повний текст В Україні планують реформувати Державну службу зайнятості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93814
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:41

Державна служба зайнятості - це мертвий пацієнт, якого держава лікує, а він без пульсу. Проводять семінари і сидять в офлайні, профанація і імітація роботи. Закрити, а функцію страхування на випадок безробіття перевести на Управління соціального захисту населення з виплатою допомоги у фіксованій сумі з можливістю подання документів через інтернет. Державна служба зайнятості є пережиток савка і відмивання грошей. Ринок праці в Україні давно вже є МІЖНАРОДНИМ!!!!!
4540s
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:44

Re: В Україні планують реформувати Державну службу зайнятост

Так там пересиживают гастарбайтеры, скоро и их не будет. Можно спокойно закрывать.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9065
З нами з: 03.11.08
Подякував: 695 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явився вертоліт для транспортування...
R2 » Суб 29 лют, 2020 22:48
5 344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 21:05
optyma33
В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 27 лют, 2020 10:28
49 2540
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 18:24
vitaliy_berdinskikh
В Україні змінили кредитні правила для військових 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 чер, 2018 17:18
33 6351
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 13:01
dimonjo1235

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.