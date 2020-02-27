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Держава продасть єдиного
виробника солі в Україні —...

Держава продасть єдиного виробника солі в Україні —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:52

Держава продасть єдиного виробника солі в Україні —...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення ліквідувати державну монополію на виробництво солі та продати державне підприємство Артемсіль.

Дивися повний текст Держава продасть єдиного виробника солі в Україні — Артемсіль.
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