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МВФ і Світовий банк допоможуть
небагатим країнам у...

МВФ і Світовий банк допоможуть небагатим країнам у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 04:03

МВФ і Світовий банк допоможуть небагатим країнам у...

Пропонуємо до обговорення:
Дві найбільш впливові міжнародні фінансові структури – МВФ і Група Світового банку – оголосили про готовність надати допомогу країнам-членам, особливо країнам з неміцною економікою, для подолання наслідків від коронавірусу COVID-19.

Дивися повний текст МВФ і Світовий банк допоможуть небагатим країнам у протистоянні з коронавірусом.
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Недавно читал что искусственный интеллект нашёл новый антибиотик за 3 дня Почему не дать искусственному интеллекту найти лекарство от коронавируса
yukhouse
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