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Україна прокачала до Європи 3,9 млрд кубометрів газу —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 06:58
Пропонуємо до обговорення:
Обсяги транзиту російського газу через територію України до Європейського Союзу та Молдови у січні-березні склали 3,92 мільярда кубометра. Це склало 76% від обсягу, за який заплатив російський Газпром.
Дивися повний текст Україна прокачала до Європи 3,9 млрд кубометрів газу — на чверть менше, ніж замовив Газпром
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Нед 01 бер, 2020 22:41
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