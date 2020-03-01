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Україна прокачала до Європи
3,9 млрд кубометрів газу —...

Україна прокачала до Європи 3,9 млрд кубометрів газу —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 06:58

Україна прокачала до Європи 3,9 млрд кубометрів газу —...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги транзиту російського газу через територію України до Європейського Союзу та Молдови у січні-березні склали 3,92 мільярда кубометра. Це склало 76% від обсягу, за який заплатив російський Газпром.

Дивися повний текст Україна прокачала до Європи 3,9 млрд кубометрів газу — на чверть менше, ніж замовив Газпром.
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