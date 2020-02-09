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Xiaomi показала швидку бездротову
зарядку з передачею 40...

Xiaomi показала швидку бездротову зарядку з передачею 40...
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:22

Xiaomi показала швидку бездротову зарядку з передачею 40...

Пропонуємо до обговорення:
З великою часткою ймовірності можна припускати, що бездротова зарядка стане однією зі сфер, які здійснять стрибок в 2020 році, і компанія Xiaomi вже активно працює в цьому напрямку.

Дивися повний текст Xiaomi показала швидку бездротову зарядку з передачею 40 Вт енергії (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:22

Прототип бездротового зарядного пристрою в тесті розрахований на використання вертикального повітряного охолодження - Тесло 100 лет назад это делал.
aleksandr_ryabuhin
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