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Анонсовано концепт бюджетного
електрокросовера Dacia...

Анонсовано концепт бюджетного електрокросовера Dacia...
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:23

Анонсовано концепт бюджетного електрокросовера Dacia...

Пропонуємо до обговорення:
Як і було заплановано, автовиробник Dacia представив концепт електрокроссовера Dacia Spring, який обіцяє стати найдоступнішим електромобілем на ринку Європи вже в 2021 році.

Дивися повний текст Анонсовано концепт бюджетного електрокросовера Dacia Spring (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:23

Автовиробник не озвучив інших технічних характеристик, крім запасу ходу в 200 км - реалии говорят, что это мало.
aleksandr_ryabuhin
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:20

Re: Анонсовано концепт бюджетного електрокросовера Dacia...

  aleksandr_ryabuhin написав:запасу ходу в 200 км - реалии говорят, что это мало.

С Вами спорит статистика продаж электромобилей в Украине и каждый владелец Лифа. ;)
LutsMan
 
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