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Анонсовано концепт бюджетного електрокросовера Dacia...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Як і було заплановано, автовиробник Dacia представив концепт електрокроссовера Dacia Spring, який обіцяє стати найдоступнішим електромобілем на ринку Європи вже в 2021 році.
Дивися повний текст Анонсовано концепт бюджетного електрокросовера Dacia Spring (фото, відео)
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Додано: Сер 04 бер, 2020 09:23
Автовиробник не озвучив інших технічних характеристик, крім запасу ходу в 200 км - реалии говорят, что это мало.
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aleksandr_ryabuhin
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Додано: Сер 04 бер, 2020 10:20
aleksandr_ryabuhin написав:
запасу ходу в 200 км - реалии говорят, что это мало.
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