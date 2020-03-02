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Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився в 14 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 09:25
Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень зведений з дефіцитом 6 мільйонів доларів, що в 14 разів нижче показника роком раніше.
Дивися повний текст Дефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився в 14 разів
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