На думку банкіра, на іпотечний кредит зможуть розраховувати тільки українці, які отримують достатні офіційні доходи.
Дивися повний текст Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека подешевшала до 10% - банкір.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 09:28
Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека подешевшала до 10% - банкір.
Додано: Сер 04 бер, 2020 09:28
А якщо депозити брати під 1% або взагалі без відсотків, то кредити можна видавати і під 5% або 4%...
Тільки от хто їм понесе кошти...
Додано: Сер 04 бер, 2020 09:38
при нынешних ставках по кредитам в 40%, депозиты должны быть в 36%, а не 15% как сейчас.
Додано: Сер 04 бер, 2020 09:40
А есть "надёжные" заёмщики?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 04 бер, 2020 10:03
судя по недавнему опыту РФ (2 года назад) цифры верные.
Додано: Сер 04 бер, 2020 10:20
у нас экономика не в том состоянии чтоб нести грн. депозиты в банки под 6 и даже 15%. Пусть под такие ставки сами размещаются. А за валютные банковские ставки вообще молчу...
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