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Якими повинні бути ставки за
депозитами, щоб іпотека...

Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:28

Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...

Пропонуємо до обговорення:
На думку банкіра, на іпотечний кредит зможуть розраховувати тільки українці, які отримують достатні офіційні доходи.

Дивися повний текст Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека подешевшала до 10% - банкір.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:28

А якщо депозити брати під 1% або взагалі без відсотків, то кредити можна видавати і під 5% або 4%...
Тільки от хто їм понесе кошти...
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:38

при нынешних ставках по кредитам в 40%, депозиты должны быть в 36%, а не 15% как сейчас.
alexey2410
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:40

А есть "надёжные" заёмщики?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:03

Ставки за депозитами в гривні повинні впасти до 6% річних. Тоді банки зможуть надавати іпотечні кредити під 10% річних.

судя по недавнему опыту РФ (2 года назад) цифры верные.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:20

у нас экономика не в том состоянии чтоб нести грн. депозиты в банки под 6 и даже 15%. Пусть под такие ставки сами размещаются. А за валютные банковские ставки вообще молчу...
Alex2007
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