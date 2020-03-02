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Якими повинні бути ставки за
депозитами, щоб іпотека...

Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42

Re: Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...

Що за казочки про економіку тут плетуть ...
Хоч одна країна в світі була "піднята" економістами ? Жодної - тільки постфактум - років через десяток і більше вони самі себе прихвалювали - от які ми молодці ... Про Чилі згадують інколи - ага - як пішов попит на мідь - так економіка в поповзла . А Південна Корея - теж економісти ?
Puente
 
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