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Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 бер, 2020 14:42
Що за казочки про економіку тут плетуть ...
Хоч одна країна в світі була "піднята" економістами ? Жодної - тільки постфактум - років через десяток і більше вони самі себе прихвалювали - от які ми молодці ... Про Чилі згадують інколи - ага - як пішов попит на мідь - так економіка в поповзла . А Південна Корея - теж економісти ?
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Puente
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:25
Puente написав:
Що за казочки про економіку тут плетуть ...
Хоч одна країна в світі була "піднята" економістами ? Жодної - тільки постфактум - років через десяток і більше вони самі себе прихвалювали - от які ми молодці ... Про Чилі згадують інколи - ага - як пішов попит на мідь - так економіка в поповзла . А Південна Корея - теж економісти ?
Тут Вы правы - ЕЩЕ И РАБОТАТЬ НАДО. Однако работать можно по-разному и разными результатами. Но пока НЕ БУДУТ СОЗДАНЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА (см. выше), работа целой страны превращается в напрасный труд - бег по кругу от кризиса к кризису (что Вы и форумчане и наблюдаете воочию который год).
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Волгарь
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:47
Если сейчас кто-то создаст успешный бизнес, будет получать прибыль, я думаю он будет работать не напрасно
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omb
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Додано: Сер 04 бер, 2020 15:54
omb написав:
Если сейчас кто-то создаст успешный бизнес, будет получать прибыль, я думаю он будет работать не напрасно
золотые слова. Но любой бизнес растет до определенного уровня, пока его создателю хватает оборотного капитала. Потом наступает момент, когда необходимо привлекать кредитный. А привлекать в реальный не криминальный бизнес заемные средства по ставкам выше 20% годовых - гарантированно погубить его.
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Волгарь
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Додано: Сер 04 бер, 2020 16:16
Волгарь написав: Tabak написав: Волгарь написав:
Вы задаете риторический вопрос - КАК ВЫТАЩИТЬ? Именно так и вытаскивать - последовательно снижать инфляцию/доходность гособлигаций/депозитов и кредитов. Без этого (всех цифр меньше 5%) экономика так и будет ходить по замкнутому кругу (как все последние 30 лет) - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ.
эх.если бы все была так просто.
думаю уже завтра бы вышел приказ президента о ставке 0,5 процента.
вот бы зажили.
бери скока хош деньгаф на развитие экономики.
Ваше предложение напоминает анекдот о Лукашенко
боже упаси.
я не делал никаких предложений.
просто порадовала абсурдность ваших тезисов.
последовательно снижать инфляцию/доходность гособлигаций/депозитов и кредитов
покажите мне хоть одно правительство,государство которое хочет сделать обратное?
если бы это было бы так просто,то можно было бы решать и методом лукашенко.
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Tabak
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Додано: Сер 04 бер, 2020 16:46
Волгарь написав: omb написав:
Если сейчас кто-то создаст успешный бизнес, будет получать прибыль, я думаю он будет работать не напрасно
золотые слова. Но любой бизнес растет до определенного уровня, пока его создателю хватает оборотного капитала. Потом наступает момент, когда необходимо привлекать кредитный. А привлекать в реальный не криминальный бизнес заемные средства по ставкам выше 20% годовых - гарантированно погубить его.
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omb
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Додано: Сер 04 бер, 2020 17:20
Волгарь,
последовательно снижать инфляцию/доходность гособлигаций/депозитов и кредитов
возьмите пример нашей страны.
вроде как все ваши тезисы соблюдены.
и инфляцию снизили(вроде как)
и ставки по облигациям и по депозитам снизили.
и кредиты по низким ставкам даем(вроде как).
и шо?
думаете будет толк?
80% кредитов в банках не работающие,никто не собирается возвращать.
стабильность банковской системы зависит от каких то баб лер,которая спокойно отдыхает сейчас в лондоне.из последних событий отставка премьера и скорее всего победа коломойского.
так что не все так просто.
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Tabak
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Додано: Сер 04 бер, 2020 17:22
gorobezus написав: Волгарь написав: gorobezus написав:
При 6% годовых нести бабки в банк нет никакого смысла, потому что получишь 4.8 в гривне, проще баксы купить, толку больше будет.
Вы не поверите, но минимум в 80% государств ставки по депозитам НИЖЕ 6% годовых, и население продолжает держать деньги в банках (в некоторых странах ЛЮДИ ДАЖЕ ПЛАТЯТ БАНКАМ ЗА ДЕПОЗИТЫ!!!). Еще раз повторюсь - не нужно изобретать велосипед. А пока ставка по депозиту 15+% страна продолжает все уверенне двигаться к новому кризису образца 2014-го.
Повторюсь еще раз - ставка производная от состояния экономики. Хотите низкие ставки по депозитам - обеспечьте хотя бы сохранность средств, я уж молчу про доход, в противном случае банковский вклад теряет какой-либо смысл, лучше драгметаллы скупать для длинных инвестиций и валюту для коротких - толку больше.
Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 20:10
ruvex
из-за депиков в другую страну
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Додано: Чет 05 бер, 2020 09:03
Волгарь написав: gorobezus написав:
При 6% годовых нести бабки в банк нет никакого смысла, потому что получишь 4.8 в гривне, проще баксы купить, толку больше будет.
Вы не поверите, но минимум в 80% государств ставки по депозитам НИЖЕ 6% годовых, и население продолжает держать деньги в банках (в некоторых странах ЛЮДИ ДАЖЕ ПЛАТЯТ БАНКАМ ЗА ДЕПОЗИТЫ!!!). Еще раз повторюсь - не нужно изобретать велосипед. А пока ставка по депозиту 15+% страна продолжает все уверенне двигаться к новому кризису образца 2014-го.
Вы не поверите, но наверное в тех странах риски совершенно другие, где коммерческие банки вместе с НБУ не пытаются кинуть вкладчиков, выводя деньги в офшоры.
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