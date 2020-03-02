Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...

Додано: Чет 05 бер, 2020 12:54

Вкладчик1234 написав: Волгарь написав: Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну .

Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу.... Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу....

В данном случае, на РФ всё так же.

Народ вымирает и бежит, "государство" приватизировано, дерибанится всё, а люди стали новой нефтью В данном случае, на РФ всё так же.Народ вымирает и бежит, "государство" приватизировано, дерибанится всё, а люди стали новой нефтью

вымирает

Распространенное заблуждение - раз мы по уши в,.., то и соседей так же.СОВЕРШЕННО НЕ ТАК!Начнем с того, что РФ - шестая по размерам (по ППС) экономика мира с ВВП в 2019-ом около 4 300 млрд. долларов против 400 млрд. украинских. Эти цифры означают, что экономика РФ со времен РСФСР ВЫРОСЛА на 60%, Украины - сократилась на 45. Наличное население РФ с гастарбайтерами превышает 160 млн. человек (+8% к уровню 1191-го), Украины -чуть более 32 млн. (МИНУС 38,5% к уровню 91-го). Насчет- при разнице в населении 5 к 1, общая смертность населения в РФ всего втрое выше - 1 820 тыс. к 585 тыс. в год, т.е. 11,4 против 18,2 на 1000 (разница в 60%, что БОЛЕЕ ЧЕМ УДИВИТЕЛЬНО, ведь 30 лет назад она была 10,8 и 11,4 на 1000, т.е. ШЕСТЬ %)Если же рассматривать именно финансы, то средняя доходность депозитов в России не превышает 5% годовых, при этом ипотека выдается от 7,5% (И ЭТО ДОРОГО), а объем депозитов населения близок к 30 трлн. рублей (против 520+ млрд. гривен на Украине). Кредиты без залога на сумму в 1 миллион банки предлагают под 9,9% процента годовых.