RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якими повинні бути ставки за
депозитами, щоб іпотека...

Якими повинні бути ставки за депозитами, щоб іпотека...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:28

Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну.

Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу....
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 09:41

  Волгарь написав:
Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну.

Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу....

велкам юкрейн
sequence
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 29.12.15
Подякував: 380 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:49

  Волгарь написав:ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ.
Кризис - это окно возможностей. Поэтому кто следит и изучает - имеет все шансы нормально наварится :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:12

  Волгарь написав:
Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну.

Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу....

В данном случае, на РФ всё так же.
Народ вымирает и бежит, "государство" приватизировано, дерибанится всё, а люди стали новой нефтью
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10630
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6582 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:54

  Вкладчик1234 написав:
  Волгарь написав:
Кому нужны рисковые депозиты под 0 и те же ипотечные кредиты? Толку будет больше от переезда в другую страну.

Ой как все запущено. При таких настроениях среди креакла, ВСЕ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ - ОТ КРИЗИСА К КРИЗИСУ. Игра с нулевой суммой - то граждане нае...государство, то наоборот по кругу....

В данном случае, на РФ всё так же.
Народ вымирает и бежит, "государство" приватизировано, дерибанится всё, а люди стали новой нефтью

Распространенное заблуждение - раз мы по уши в,.., то и соседей так же.
СОВЕРШЕННО НЕ ТАК!
Начнем с того, что РФ - шестая по размерам (по ППС) экономика мира с ВВП в 2019-ом около 4 300 млрд. долларов против 400 млрд. украинских. Эти цифры означают, что экономика РФ со времен РСФСР ВЫРОСЛА на 60%, Украины - сократилась на 45. Наличное население РФ с гастарбайтерами превышает 160 млн. человек (+8% к уровню 1191-го), Украины -чуть более 32 млн. (МИНУС 38,5% к уровню 91-го). Насчет вымирает - при разнице в населении 5 к 1, общая смертность населения в РФ всего втрое выше - 1 820 тыс. к 585 тыс. в год, т.е. 11,4 против 18,2 на 1000 (разница в 60%, что БОЛЕЕ ЧЕМ УДИВИТЕЛЬНО, ведь 30 лет назад она была 10,8 и 11,4 на 1000, т.е. ШЕСТЬ %)
Если же рассматривать именно финансы, то средняя доходность депозитов в России не превышает 5% годовых, при этом ипотека выдается от 7,5% (И ЭТО ДОРОГО), а объем депозитов населения близок к 30 трлн. рублей (против 520+ млрд. гривен на Украине). Кредиты без залога на сумму в 1 миллион банки предлагают под 9,9% процента годовых.
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:06

Волгарь Депики населения в Украине, с учетом курса и населения где-то в 4-5 раза меньше. Это все, что надо знать об мощной экономике северных азиатов.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:42

  omb написав:Волгарь Депики населения в Украине, с учетом курса и населения где-то в 4-5 раза меньше. Это все, что надо знать об мощной экономике северных азиатов.

Если не трудно, объясните, что такое ДЕПИКИ?
А экономика РФ уже сейчас составляет 92% от размера экономики ФРГ, и с учетом темпов реального роста (250-300 млрд. долларов по ППС), почти наверняка в 21-ом превзойдет ее. Замесу, что 30 лет назад экономика РСФСР была втрое больше, чем УССР, сейчас - В ДЕСЯТЬ РАЗ.
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 15:47

Волгарь Депик - это депозит
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 548
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:02

  omb написав:Волгарь Депик - это депозит

Спасибо. Тогда всего несколько цифр.
По состоянию на 1 сентября 2019 года, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) составила 448,2 млрд грн, на 1 августа этот показатель составлял 440,8 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября вклады в национальной валюте составляют 252,9 млрд грн, в иностранной валюте — 195,4 млрд грн.

https://www.google.ru/search?newwindow= ... dh5uAAw&q=объем+депозитов+населения+в+банках+украины
Сейчас, возможно, 500+ млрд.
Объем привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц на 1/1/2020 30 549 млрд. рублей
http://www.cbr.ru/statistics/pdko/pdko_sub/
Т.е. соотношение 23 к 1. 30 лет назад объем вкладов в Сбербанке СССР в УССР составлял 63 млрд. рублей, в РСФС -167 млрд, т.е. 2,65 к 1 (почти пропорционально соотношению населения)
Волгарь
 
Повідомлень: 7629
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іпотека в Україні: майже кожен сьомий українець потребує...
R2 » Сер 04 бер, 2020 22:06
7 324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 бер, 2020 13:37
ssnet
Індексації пенсій бути: Мінсоцполітики анонсувало... 1, 2
R2 » Пон 02 бер, 2020 20:54
10 482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 бер, 2020 15:36
weto4ka_l
Іпотека може зупинити відтік кадрів з України
R2 » Пон 02 бер, 2020 18:02
9 436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 бер, 2020 11:14
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82410)
05.03.2020 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.